МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В четверг золото торгуется у флэтовой линии, поскольку трейдеры ждут данных по ВВП США, чтобы предугадать дальнейшие шаги ФРС в денежно-кредитной политике, сообщает Rueters. При этом укрепление доллара ограничивает потенциал роста цен на золото.

Около 09.54 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,1%, до 1826,26 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 0,4%, до 1833,70 доллара за унцию.

Цены на золото продолжают консолидироваться. Однако если ожидающиеся в четверг данные по ВВП окажутся сильными, это позволит ФРС удерживать процентные ставки на высоких уровнях более длительное время. В этом случае доллар США окрепнет еще сильнее и окажет давление на золото, считает независимый аналитик Росс Норманн.

Индекс доллара удерживается вблизи многонедельных максимумов.

Тем не менее рынок золота, возможно получает некоторую поддержку на новостях о том, что Россия приостановила членство в Договоре по стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), добавил Норманн.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву пересмотреть свое решение, заявив, что своим выходом из договора Россия серьезно обострила ситуацию в мире.

Участники рынка ожидают публикации данных по ВВП США за 4-й квартал и предварительной оценки ВВП за 2022 год, чтобы оценить состояние экономики страны. Недавно опубликованные данные указывают на сохраняющуюся высокую инфляцию, и на этом фоне ФРС может продолжить повышать процентные ставки.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 21,53 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 950,30 доллара за унцию, в то время как палладий упал в цене на 0,7%, до 1471,18 доллара за унцию.

"Мы придерживаемся позитивного взгляда на рынок платины на фоне сокращения производства в ЮАР, продолжающегося перехода с палладия на платину при производстве каталитических нейтрализаторов автомобилей и роста цен на золото. Однако мы ожидаем, что восстановление цен будет отложено на три месяца", — отметили аналитики UBS.

"Хотя беспокойство относительно замедления мировой экономики является сдерживающим фактором, перспективы рынка платины остаются позитивными", — говорится в аналитической записке банка.