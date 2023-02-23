Золото снижается перед выходом протокола ФРС США МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером умеренно опускается, в то время как инвесторы обращают внимание на макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 8,4 доллара, или на 0,46%, до 1 833,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,6%, до 21,547 доллара за унцию.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля снизилось до 192 тысяч при прогнозе в 200 тысяч. В то же время минторг США понизил оценку роста ВВП страны в прошлом квартале до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,9%.

Трейдеры обращают внимание и на данные из протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор отметил в документе, что считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки из-за высокого уровня инфляции.

После выхода всей этой информации, по данным CME Group, 73% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в стране в марте до 4,75-5% годовых, а доллар несколько укрепляется по отношению к евро и иене.

Ужесточение монетарной политики в США и вследствие этого дальнейшее укрепление доллара — негативный фактор для золота: драгметалл становится менее доступным для обладателей иных валют, кроме того, долларовые активы, главным образом американские гособлигации, выступают альтернативным золоту направлением "надёжных" инвестиций.