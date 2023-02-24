МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В пятницу австралийский доллар стабилизировался, причем рост выше сильной технической поддержки позволил ему подняться от минимумов за семь недель, передает Reuters. Новозеландский доллар укрепился благодаря росту доходности облигаций.

Пара австралийский доллар/доллар США восстановилась до 0,6822 от минимума четверга 0,6783. С начала недели она потеряла 0,8%, но нашла поддержку между скользящей средней за 200 дней 0,6801 и ключевым уровнем 0,6780.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6236, почти без изменений относительно уровней начала недели. Уровни ее поддержки расположены на скользящей средней за 200 дней 0,6184 и на 0,6150.

Новозеландскую валюту усиливает склонность Резервного банка Новой Зеландии к столь же жесткой политике, как и ФРС. На этой неделе РБНЗ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов и пообещал продолжить ее повышение.

Сейчас его ключевая ставка находится на уровне 4,75%, немного выше, чем у ФРС, и РБНЗ намерен поднять ее до 5,5%. Такого существенного повышения ставки ФРС мало кто ожидает.

В Австралии ключевая ставка находится на уровне 3,35%, и большинство участников рынка на фоне не оправдавших прогнозов данных по зарплатам и занятости учитывают в котировках ее повышение до 4,35%.

На этой неделе доходность 10-летних облигаций Новой Зеландии выросла почти на 31 базисный пункт, до 4,69%, а доходность аналогичных облигаций Австралии — на пять базисных пунктов, до 3,87%. В результате расхождения доходности пара австралийский доллар/новозеландский доллар снизилась на 0,8%, до 1,0924.

"Оценки РБНЗ были намного более высокими, чем мы ожидали", — сказал экономист Kiwibank Джеррод Керр об опубликованных в среду прогнозах динамики процентных ставок. Он полагал, что нанесенный циклоном "Габриэль" ущерб заставит РБНЗ взять паузу в цикле ужесточения политики.

"Дезинфляции в мировой экономике и быстро усиливающихся рисков рецессии оказалось недостаточно для смягчения позиции центрального банка, — добавил Керр. — Мы по-прежнему подчеркиваем риск чрезмерного ужесточения политики".

Австралийский доллар укрепился против иены, после того как кандидат на пост главы Банка Японии объявил о целесообразности сохранения в силе текущих параметров денежно-кредитной политики. Он, похоже, не будет торопится сворачивать мощную программу стимулирования экономики.

Пара австралийский доллар/иена поднялась до 91,86 с 91,36, но остается ниже достигнутого недавно двухмесячного максимума 93,03.