МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото растут ввиду ослабления доллара. Однако потенциал ралли ограничен, поскольку инвесторы опасаются, что недавние экономические данные могут говорить в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 06.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1824,79 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,3%, по 1832,10 доллара за унцию.

С начала недели котировки золота потеряли около 0,8% и нацеливаются на снижение 4-ю неделю подряд.

"Мы наблюдаем ужесточение риторики ФРС относительно перспектив процентных ставок. Возобновившийся рост доходности казначейских облигаций оказывает ощутимое давление на рынок золота", — отметил Йип Джун Ронг, аналитик IG.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако в условиях более высоких процентных ставок привлекательность металла снижается, поскольку возрастают альтернативные издержки владения золотом.

Между тем ВВП США в 4-м квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,7% годовых, а число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе неожиданно сократилось.

Индекс расходов на личное потребление (PCE) в 4-м квартале вырос на 3,7%. Первая оценка предполагала рост на 3,2%.

Опубликованные в четверг данные усилили опасения относительно того, что процентные ставки будут оставаться высокими более длительное время.

Финансовые рынки ожидают, что к июлю процентная ставка центрального банка США достигнет пика 5,347% и в течение года будет оставаться выше 5%.

В 13.30 по Гринвичу будет обнародован январский индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС.

"Ранее рынок уже скорректировал ожидания в сторону возможного усиления инфляции, поэтому для очередного пересмотра рыночных ожиданий данные (базовый индекс PCE) должны существенно превзойти прогнозы", — добавил аналитик Йип из IG.

"Если индекс окажется ниже прогнозов, ожидания дальнейшего ужесточения (денежно-кредитной политики ФРС) будут несколько скорректированы, и это может содействовать росту цен на золото", — считает он.

Индекс доллара отступил с 7-недельного максимума, достигнутого в четверг, делая золото менее дорогим для держателей иных валют.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,03%, до 21,29 доллара за унцию, платина торговалась без особых изменений, по 947,45 доллара за унцию, палладий также торговался у флэтовой линии, по 1448,84 доллара за унцию.