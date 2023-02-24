МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei показал сильнейший прирост за месяц

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,62%, до 3 267,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2 140,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,67%, до 20 011 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 2 423,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, до 7 307 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,29%, до 27453,48 пункта.

Индексы АТР закрыли торги пятницы преимущественно снижением, пока рынки продолжают оценивать риски возникновения глобальной рецессии из-за повышения учетных ставок в мире. Так, в среду был опубликован протокол февральского заседания Федеральной резервной системы США, в котором говорилось, что регулятор считает целесообразным дальнейшее такое повышение.

Также рынки продолжают наблюдать за состоянием экономики Китая после смягчения коронавирусных ограничений в стране. Кроме того, трейдеры оценивают данные из Японии, где инфляция ускорилась до максимальных за 41 год 4,3%. По итогам прошлого года показатель составил 4%.