МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу в основном увеличиваются после роста на рынках США в четверг, при этом в Германии — снижение после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Destatis сообщил о "значительном ослаблении" немецкой экономики

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,29%, до 7 930,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 7 325,04 пункта; немецкий DAX снижается на 0,14%, до 15 454,15 пункта.

Европейские торговые площадки в целом повторяют позитивную динамику рынков США, которые в пятницу закрылись ростом по основным индексам. Росту на американских рынках способствовала публикация ряда статистических данных.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля неожиданно снизилось до 192 тысяч со 195 тысяч. Прогноз составлял 200 тысяч. Помимо этого, минторг США понизил свою оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) — первая оценка предполагала рост на 2,9%. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год.

При этом немецкий индекс все же снижается, поскольку в целом негативные макроданные вышли раньше в пятницу. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на март вырос до минус 30,5 пункта со значения в минус 33,8 пункта месяцем ранее, хотя аналитики, ждали показателя на уровне минус 30,4 пункта. Также Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сообщило, что ВВП Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале увеличился на 0,3% в годовом выражении при предварительной оценке в 0,5%.