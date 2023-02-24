МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены на золото нацелены на очередное недельное снижение, держась вблизи 2-месячного минимума, установленного в четверг. Как пишет Reuters, перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США, усилившиеся на фоне сильных экономических данных, ухудшают инвестиционную привлекательность золота.

Около 09.46 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1821,80 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,2%, до 1829,60 доллара за унцию.

С начала февраля цены на золото упали на 7%, продемонстрировав значительное снижение по итогам двух из трех последних недель. За истекший период текущей недели золото подешевело на 1%.

Золото пытается обрести поддержку около 1820 долларов, однако цены могут нацелиться на 1776 долларов, если индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США укажет на сохраняющуюся высокую инфляцию, отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Рынок пытается стабилизироваться после долгой и чрезмерной коррекции, которая наблюдается на протяжении последних трех недель", — говорит он.

В 13.30 по Гринвичу будет обнародован январский индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, за которым пристально следят трейдеры.

Между тем ВВП США в 4-м квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе неожиданно сократилось.

Опубликованные в последние недели экономические данные свидетельствуют об устойчивости экономики США, и на этом фоне центральные банки, вероятно, продолжат ужесточать денежно-кредитную политику.

"Рынки посчитали, что недавние сильные экономические данные ужесточат (денежно-кредитную риторику) ФРС… Теперь они опасаются более длительного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок", — отметил Илья Спивак из Tastylive.

"Этот фактор оказывает очень сильное давление на котировки золота", — добавил он.

Индекс доллара США удерживает завоеванные позиции, делая золото менее привлекательным для держателей других валют.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до 21,2014 доллара за унцию, платина подешевела на 0,9%, до 938,23 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,5%, до 1441,70 доллара за унцию.