МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к слабому снижению, однако ряд бумаг компаний дешевеют значительно сильнее, возможно, из-за санкционного давления, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков. Великобритания расширила санкции против России

Индекс Мосбиржи к 14.54 мск снижается на 0,15%, до 2209,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,75%, до 913,19 пункта.

В первой половине торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,49%.

Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту подскакивает на 1,21 рубля, до 76,21 рубля, что влияет на разную динамику индексов.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,54%, до 82,65 доллара за баррель.

РЫНОК АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Российский фондовый рынок вчера был закрыт в связи с государственным праздником, фондовая секция сегодня открылась ростом, несмотря на санкционную повестку стран Запада. Так, вчера заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что в пятницу будет объявлен дополнительный пакет санкций, которые введут США и страны G7", — отмечает аналитик ГК "Финам" Анна Буйлакова. Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и предложению

"Санкции будут направлены на то, чтобы осложнить обход уже существующих ограничений, целью нового пакета станут российские банки и китайские компании, которые "совершают действия для обхода санкций", — добавила она.

Тем временем Великобритания ранее в пятницу расширила санкции против четырех банков — "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. Под давлением оказались привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (-3%) и акции "Уралсиба" (-4,7%).

При этом расписки TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", дорожают на 4,5%, а сразу после сообщений о расширении санкций на другие банки эта динамика достигала 6,15%.

Акции ВТБ ушли в минус и дешевеют на 0,6%, а привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка держатся в слабом плюсе и дорожают на 0,43% и 0,23% соответственно.

Также посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Европейский союз достиг политического соглашения об эмбарго на импорт алмазов из России. Акции "Алросы" дешевеют на 1,28%.

Кроме того, затем американский Белый Дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семерки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.

Также дешевеют акции НМТП (-0,73%). "Газпром нефти" (-0,71%), "Русала" (-0,71%), "Газпрома" (-0,62%), "Норникеля" (-0,55%) и акции "Роснефти" (-0,55%). ЕС достиг политического соглашения по эмбарго на российские алмазы

"Между тем инвесторы активно фиксируют прибыль по бумагам второго эшелона, которые существенно дорожали несколько недель подряд. Возглавили падение после сообщения Московской биржи о прекращении с мая торгов их акциями "Медиахолдинг" (-16,28%), ГИТ (-13,75%) и группа ОРГ (-10,38%)", — замечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом в лидерах роста котировок, помимо TCS, расписки Ozon (+1,91%), Qiwi (+1,44%), акции "Распадской" (+1,39%) и Московской биржи (+1,22%).

ПРОГНОЗЫ

Актуальный диапазон для индекса Мосбиржи до конца торгов 23 февраля: 2200–2250 пунктов, считает Мильчакова.

"Определенное влияние может оказать динамика открытия американского рынка, где сегодня выходят данные инфляции цен расходов на личное потребление (PCE)", — добавляет Буйлакова.

При сохранении умеренно положительных настроений на Московской бирже основной индекс может закрыться на "зеленой" территории, но по мере выхода новых санкций акции отдельных эмитентов или секторов могут негативно реагировать на подобные новости, заключила она.