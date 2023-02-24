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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230224/839901163.html
Акций "Русала" ускорили падение на новостях о пошлине на алюминий в США
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Стоимость акций "Русала" ускорила падение до более чем 2% после новостей о пошлине США на алюминий из РФ, следует из данных Московской биржи. К 17.14 мск акции крупнейшего в РФ... ПРАЙМ, 24.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций "Русала" ускорила падение до более чем 2% после новостей о пошлине США на алюминий из РФ, следует из данных Московской биржи.
К 17.14 мск акции крупнейшего в РФ производителя алюминия дешевеют на 2,2%, до 39,2 рубля, хотя до выхода новостей стоили около 39,7 рубля.
США с 10 марта вводят пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.