МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций "Русала" ускорила падение до более чем 2% после новостей о пошлине США на алюминий из РФ, следует из данных Московской биржи. США введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия

К 17.14 мск акции крупнейшего в РФ производителя алюминия дешевеют на 2,2%, до 39,2 рубля, хотя до выхода новостей стоили около 39,7 рубля.

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.