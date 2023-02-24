МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены на кукурузу на CBOT в пятницу упали до 6-недельного минимума. Как сообщает Reuters, давление на котировки оказывают прогнозы увеличения посевных площадей под эту культуру в США.

Соя выросла в цене на фоне сохраняющейся засухи в Аргентине. Тем не менее потенциал роста ограничен, так как в Бразилии ожидается рекордный урожай.

Котировки пшеницы снизились до 4-недельного минимума. Все больше участников рынка ожидают, что сделка по созданию зернового коридора в Черном море будет продлена.

Около 13.08 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 0,4%, до 6,56 1/2 доллара за бушель. Ранее в пятницу котировки второй день подряд опускались до 6-недельного минимума.

Соя торговалась с повышением на 0,1%, по 15,29 доллара за бушель. Пшеница упала на 1,3%, до 7,41 доллара за бушель, находясь вблизи 4-недельного минимума.

Площадь посевов кукурузы в США в 2023 году может составить 91 млн акров (36,8 млн гектаров), а производство — 15,085 млрд бушелей при рекордно высокой урожайности 181,5 бушеля с акра. Такой прогноз прозвучал на ежегодном форуме Минсельхоза США, стартовавшем в четверг.

Аналитики прогнозируют, что кукурузой будет засеяно 90,9 млн акров, а производство составит 14,949 млрд бушелей.

"Прогнозы Минсельхоза США содержали медвежьи сигналы, — отмечают в Hightower. — Тем не менее сохраняются опасения относительно засухи в Аргентине, которая может негативно сказаться на несозревшей кукурузе".

Урожай сои в Аргентине в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 33,5 млн тонн против предыдущей оценки 38 млн тонн. Такой прогноз дали в одной из аргентинских зерновых бирж.

На фоне ограниченного количества осадков и высоких температур воздуха в ближайшие две недели в неблагоприятных погодных условиях может оказаться почти 75% посевов кукурузы и сои в Аргентине, сообщили в Commodity Weather Group.

Цены на пшеницу также снижаются на фоне прогнозов осадков в части Великих равнин. Кроме того, Минсельхоз США повысил оценки посевных площадей и урожайности пшеницы в стране в этом году.