МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу снизился, а рубль упал к доллару, юаню и евро, обновив минимумы с апреля прошлого года на фоне роста санкционных рисков, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос за неделю

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы снизился на 0,2%, до 2208,03 пункта, долларовый индекс РТС — упал на 1,64% до 914,16 пункта. Разная динамика индексов обусловлена ростом курса доллара на 1,15 рубля, до 76,15 рубля.

Всю же укороченную рабочую неделю рынок закрыл ростом индекса Мосбиржи на 1,81%, а индекс РТС опустился на 0,66%.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов в пятницу вырос на 1,13 рубля, до 76,13 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,97 рубля, евро — на 98 копеек, до 80,38 рубля. В ходе сессии рубль обновил минимумы с апреля 2022 года: доллар подскакивал до 76,36 рубля, евро – до 80,78 рубля, юань – до 11,01 рубля.

В итоге за всю неделю курс доллара вырос на 1,84 рубля, юаня – на 21 копейку, евро – на 1,08 рубля.

Объем торгов юанями в пятницу составил 22 миллиарда рублей, долларами – 24,4 миллиарда рублей, евро – 3,2 миллиарда рублей.

ПОД САНКЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском фондовом и валютном рынке в пятницу преобладала понижательная динамика цен акций и курса рубля к основным торгуемым на Московской бирже валютам.

"Давление на котировки акций и курс рубля оказали новости о новых санкциях против РФ со стороны США и Великобритании", — комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Российский рынок завершил пятницу в красной зоне (упал). Основной негатив связан с падением зарубежных площадок, где фиксация прибыли длится уже всю неделю, а также — новостями о новых западных санкциях против РФ", — говорит Валерий Емельянов "БКС Мир инвестиций".

Великобритания ранее в пятницу расширила санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург" и МТС-банка, это следует из заявления на сайте британского правительства.

США расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица. В новом санкционном списке обозначены главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний — предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.

Западные фондовые индексы падали на 0,4-1,8%. Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США рос на 0,6% до 105,2 пункта – к максимумам с 6 января. Это сигнал об охлаждении спроса на рисковые активы.

В лидерах снижения цены на российском рынке оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" (-5,2%), "Русала" (-1,9%), НЛМК (-1,3%), ЦИАНа (-1,1%), "Алросы" (-1%).

Выросли бумаги не попавшего по санкции TCS Group (+6,7%), Ozon (+2,4%), Московской биржи (+1,4%), "Распадской" (+1,4%), VK (+1,3%).

Доллар вырос к рублю на 1,5%, евро –на 1,2%, юаня — на 0,6%. Рублевая цена нефти равнялась 6,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале следующей недели, с высокой вероятностью, волатильность и объемы торгов продолжат расти, считает Емельянов "БКС Мир инвестиций".

"Эффект длинных выходных больше не будет сдерживать продавцов и покупателей. Вполне можем увидеть колебания рынка по индексу Мосбиржи в коридоре 2170-2230 пунктов", — ожидает он.

"Сегодняшнее ослабление рубля в большей степени вызвано низким объемов торгов, и в начале будущей недели валютный курс может вернуться ниже отметки в 75 рублей за доллар и будет консолидироваться в диапазоне 74-76 рублей за доллар. Помощь российской валюте должно оказать продолжение налогового периода", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня на торги 27 февраля: 75-77 рублей, 79-81 рубль и 10,8-11,1 рубля, соответственно", — прогнозирует Мильчакова из Freedom Finance Global.

Индекс Мосбиржи в ближайший понедельник, по нашему прогнозу, будет колебаться в коридоре 2150–2250 пунктов, добавляет она.