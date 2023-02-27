МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит резко снизились в пятницу и понесли наибольшие в этом году недельные потери. В свете экономических данных, указавших на устойчивость положения американских потребителей, инвесторы готовятся к более активному повышению ставок ФРС, сообщает Reuters.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 3%, что является максимальным снижением за неделю с сентября. Кроме того, индекс провел в минусе четвертую неделю подряд — самый длительный такой период почти за 10 месяцев.

S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 2,7% и 3,3% соответственно.

После удачного января акции в этом месяце откатились. Ряд экономических данных усугубил опасения насчет того, что центробанку США, возможно, придется более длительное время повышать ставки.

Как стало известно в пятницу, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который ФРС предпочитает использовать для оценки инфляции, вырос в прошлом месяце 0,6% после роста на 0,2% в декабре. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли в прошлом месяце на 1,8%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 1,3%.

Джейсон Прайд, инвестиционный директор по частному капиталу в Glenmede, заявил, что при предыдущих рыночных циклах рынок тоже запоздало реагировал на повышение процентных ставок и выход данных, что помогает понять причину волатильных торгов на фоне медленной адаптации инвесторов.

"Рынок сейчас не осознал еще вероятность рецессии, которую мы считаем реальной", — сказал он, отметив, что обычно в полной мере влияние повышений ставок в экономике проявлялось через 6-18 месяцев.

"Мы не считаем, что ее (рецессию) надо воспринимать как данность, но вероятность ее выше, чем учитывает рынок при рассуждениях", — пояснил Прайд.

Участники рынка, торгующие фьючерсами, привязанными к ставкам ФРС, учитывают в своих позициях как минимум еще три повышения ставок в этом году, а пик ожидается к июню, в районе 5,25%-5,5%.

Глава ФРС-Кливленд Лоретта Местер заявила, что центробанку стоит повысить процентные ставки в большей мере, чем необходимо, если будет потребность полностью взять инфляцию под контроль.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 336,99 пункта, или 1,02%, до 32 816,92 пункта, S&P 500 — на 42,28 пункта, или 1,05%, до 3970,04 пункта, а Nasdaq Composite — на 195,46 пункта, или 1,69%, до 11 394,94 пункта.

Упали 9 из 11 секторов S&P, причем спад возглавили акции компаний из сферы недвижимости, технологий и потребительского сектора. Акции коммуникационного сектора просели на 1,4%, упав по итогам шестой сессии подряд. Это худший такой период с аналогичного шестидневного снижения, произошедшего в августе.

Акции гигантов, включая Tesla Inc, Amazon.com Inc и Nvidia Corp, потеряли 1,6%-2,6% на фоне роста доходности казначейских облигаций.

Акции Boeing Co подешевели на 4,8% после того, как Федеральное авиационное управление США заявило, что авиапроизводитель временно остановил поставки самолетов 787 Dreamliner.

Объем торгов на американских биржах составил 10,31 млрд акций, тогда как в среднем за полную сессию в последние 20 дней он был равен 11,53 млрд акций.

В составе S&P зафиксировано 2 новых 52-недельного максимума и 11 новых минимумов, а у Nasdaq — 44 новых максимумов и 162 новых минимума.