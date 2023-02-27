МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2022) -11,5% 10,6% (факт)
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь) -0,2% 0,1%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь) 5,6% -4%
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2022) -11,1 млрд канад. долл -11 млрд канад. долл
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) 2,5% 1%
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.02) 589 млрд долл (на 10.02)  
  RUB Fix Price — финансовые результаты за 4кв2022    
  RUB Нижнекамскнефтехим — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.04.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)    
  RUB Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы за 2022, итоги исполнения бюджета за январь, бюджет на март)    
  RUB Аэрофлот — СД (долгосрочная программа развития компании до 2026, регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов)    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (изменения в инвестпрограмму на период 2021-2025)    
  RUB Россети Сибирь — СД (изменения в инвестпрограмму на период 2022-2026)    