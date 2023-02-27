События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 февраля
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2022)
|-11,5%
|10,6% (факт)
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|-0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|5,6%
|-4%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2022)
|-11,1 млрд канад. долл
|-11 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|2,5%
|1%
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.02)
|589 млрд долл (на 10.02)
|RUB
|Fix Price — финансовые результаты за 4кв2022
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.04.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)
|RUB
|Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы за 2022, итоги исполнения бюджета за январь, бюджет на март)
|RUB
|Аэрофлот — СД (долгосрочная программа развития компании до 2026, регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (изменения в инвестпрограмму на период 2021-2025)
|RUB
|Россети Сибирь — СД (изменения в инвестпрограмму на период 2022-2026)
https://1prime.ru/Financial_market/20230227/839915979.html