МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 февраля приостановит торги пятнадцатью биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФами) под управлением компании "Тинькофф капитал", следует из сообщения площадки. "Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 27 февраля 2023 года приняты следующие решения: приостановить 27 февраля 2023 года торги ценными бумагами… в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже (а именно, в связи с принятием управляющей компанией решения о приостановке определения стоимости чистых активов фондов, а также выдаче и погашении паев по ним с 27.02.2023)", — говорится в сообщении.

Московская биржа, в частности, приостановит торги следующими БПИФами: "Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США", "Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро", "Тинькофф Золото", "Тинькофф США 500", "Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий", "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития", "Тинькофф Индекс обратного выкупа",

Также биржа приостановит торги такими БПИФами, как "Тинькофф Индекс Развивающихся рынков", "Тинькофф Индекс ФинТех компаний", "Тинькофф Индекс Кибербезопасности", "Тинькофф Полупроводники", "Тинькофф Индекс Пан Азии", "Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны", "Тинькофф Еврооблигации в Евро" и "Тинькофф Искусственный интеллект".

В воскресенье компания "Тинькофф инвестиции", входящая в TCS Group Holding, сообщила на официальном сайте, что брокер временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже", торги планируется запустить в течение одной-трех недель. Также брокер анонсировал, что с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета.