МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки нефти снижаются в ходе волатильной сессии. Как сообщает Reuters, укрепление доллара и опасения относительно возможной рецессии приводят к утрате позиций, завоеванных на фоне планов России сократить экспорт нефти.

Около 04.11 по Гринвичу фьючерсы на нефть WTI подешевели на 23 цента, или 0,3%, до 76,09 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 30 центов, или 0,36%, до 82,86 доллара за баррель.

По итогам сессии пятницы оба контракта закрылись с повышением более чем на 90 центов.

В понедельник доллар колеблется вблизи 7-недельного пика после выхода сильных экономических данных, которые укрепили ожидания более активного и длительного повышения процентных ставок ФРС.

Рост доллара делает сырьевые товары дороже для держателей иных валют.

"Нефтяной рынок продолжает ориентироваться на настроения финансовых рынков", — отметила Вандана Хари из Vanda Insights.

Согласно опубликованным в пятницу данным, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,6% после роста на 0,2% в декабре.

"Если нежелание рисковать будет усиливаться, понижательное давление на котировки нефти станет более ощутимым", — считает Хари.

Ранее Управление энергетической информации (EIA) сообщило о росте запасов нефти в США на предыдущей неделе до максимума с мая 2021 года. Это оказывает дополнительное давление на рынок.

"Данные EIA по-прежнему вызывают вопросы, лишая рынок ориентиров", — отметили аналитики Energy Aspects, имея в виду коррекцию указанных данных, с которой и был связан столь сильный рост запасов.

Россия планирует сократить экспорт нефти через западные порты на 25% в марте по сравнению с февралем, что выше объявленного ранее сокращения добычи на 5%.

Цены на нефть отступили примерно на одну шестую от уровней 24 февраля 2022 года, когда началась военная спецоперация РФ на Украине.

Россия приостановила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба", спустя день после того, как Варшава передала Украине первую партию танков "Леопард". Об этом в субботу сообщил директор польского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PKN Orlen.

Спустя две недели после начала российско-украинского конфликта котировки нефти подскочили до рекордного максимума в районе 128 долларов за баррель ввиду опасений относительно предложения. Однако позднее они отступили вниз из-за обеспокоенности по поводу замедления роста мировой экономики.

Между тем на этой неделе рынок будет ждать данных КНР по активности в промышленном секторе, которые позволят оценить перспективы спроса на нефть. На предстоящих выходных в Китае состоится ежегодный съезд Коммунистической партии, на котором будут определены новые экономические задачи и политические цели.

"Полагаю, власти подтвердят приоритетное значение экономического роста и выступят за дополнительные стимулирующие меры", — отметил Нин Чжан, старший экономист китайского подразделения в UBS Investment Bank.