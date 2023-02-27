МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на кукурузу на CBOT упали до 6-недельного минимума, а котировки пшеницы — до более чем 4-недельного минимума на опасениях по поводу ситуации на мировом экспортном рынке, отметили аналитики. Срыв продуктовой сделки обернется катастрофой, заявил источник

Технические индикаторы на графиках, а также прогнозы крупного урожая кукурузы в 2023 году в США и сомнения в экономических перспективах усиливали продажи.

В целом трейдеры ожидают, что сделка по созданию зернового коридора в Черном море будет продлена.

"Дешевая пшеница из Причерноморья составляет жесткую конкуренцию американской кукурузе", — отметил Том Фиценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили торги с понижением на 10 центов, по 6,49 1/4 доллара за бушель, достигнув минимума с 10 января. Пшеница по итогам торгов упала на 28 3/4 цента, до 7,21 3/4 доллара за бушель, ранее достигнув минимума с 23 января. СМИ узнали детали переговоров по продлению зерновой сделки

Котировки пшеницы в Париже упали до 30-дневного минимума ввиду жесткой конкуренции со стороны российской пшеницы и ожиданий продления зерновой сделки.

Соя завершила торги на CBOT с понижением на 8 центов, по 15,19 1/4 доллара за бушель. Ранее котировки достигли минимума с 15 февраля.

Более дешевая пшеница из Бразилии составляет конкуренцию американской сельхозкультуре на мировом экспортном рынке.