Стоимость кукурузы на CBOT упала до шестинедельного минимума на опасениях вокруг экспорта
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на кукурузу на CBOT упали до 6-недельного минимума, а котировки пшеницы — до более чем 4-недельного минимума на опасениях по поводу ситуации на мировом экспортном рынке, отметили аналитики.
Технические индикаторы на графиках, а также прогнозы крупного урожая кукурузы в 2023 году в США и сомнения в экономических перспективах усиливали продажи.
В целом трейдеры ожидают, что сделка по созданию зернового коридора в Черном море будет продлена.
"Дешевая пшеница из Причерноморья составляет жесткую конкуренцию американской кукурузе", — отметил Том Фиценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage.
Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили торги с понижением на 10 центов, по 6,49 1/4 доллара за бушель, достигнув минимума с 10 января. Пшеница по итогам торгов упала на 28 3/4 цента, до 7,21 3/4 доллара за бушель, ранее достигнув минимума с 23 января.
Котировки пшеницы в Париже упали до 30-дневного минимума ввиду жесткой конкуренции со стороны российской пшеницы и ожиданий продления зерновой сделки.
Соя завершила торги на CBOT с понижением на 8 центов, по 15,19 1/4 доллара за бушель. Ранее котировки достигли минимума с 15 февраля.
Более дешевая пшеница из Бразилии составляет конкуренцию американской сельхозкультуре на мировом экспортном рынке.
https://1prime.ru/Financial_market/20230227/839917111.html