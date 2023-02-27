МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к уверенному росту после отрицательного открытия торгов, большинство бумаг банковского и других секторов вышли в "зеленую зону", а расписки подпавшей под европейские санкции TCS Group замедлили падение цены до 5%, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа приостановит торги БПИФами "Тинькофф капитала" с 27 февраля

Индекс Мосбиржи к 11.18 мск увеличивается на 0,7%, до 2223,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41%, до 927,06 пункта.

В лидерах роста стоимости — бумаги "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 2,59%, привилегированные – на 1,82%), акции "Распадской" (+1,97%), ТМК (+1,63%), девелопера "Самолет" (+1,61%) и акции "М.Видео" (+1,48%).

При этом расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", которые падали в цене почти на 12,5%, до 2312,5 рубля, к текущему моменту снижаются уже на 4,84%, до 2514,5 рубля. В минусе также остаются низколиквидные акции Росбанка (-1,09%) и "Уралсиба" (-0,35%), при этом к росту котировок перешли префы банка "Санкт-Петербург" (+1,05%), акции МКБ (+0,06%); акции ВТБ дорожают на 0,77%, обыкновенные акции Сбербанка – на 1,72%. "Уралсиб" приостановит валютные переводы в долларах с 27 февраля

Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" подпали под действие очередного пакета санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщали, что подготовились к санкциям и они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, компания "Тинькофф инвестиции", входящая в TCS Group Holding, заявила, что переведет активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.

В воскресенье "Тинькофф инвестиции" также сообщили на официальном сайте, что брокер временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже", торги планируется запустить в течение одной-трех недель. Также брокер сообщал, что с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета.