МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь снижаются на фоне укрепления доллара и неопределенных перспектив спроса в Китае. Вместе с тем опасения относительно мирового предложения оказывают некоторую поддержку рынку, сообщает Reuters.

В 07.47 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,4%, до 8682,50 доллара за тонну после падения в пятницу до примерно 7-недельного минимума.

Доллар укрепляется, колеблясь вблизи 7-недельного максимума после выхода сильных экономических данных США, которые усилили ожидания более активного и длительного повышения процентных ставок ФРС.

По словам аналитиков Guangda Futures, более низкие цены могут немного подстегнуть спрос в преддверии апреля-мая, когда традиционно наблюдается увеличение потребления.

Замедление роста запасов также указывает на активизацию спроса, участники рынка надеются на устойчивое восстановление потребления после пандемии.

Китайская экономика, как ожидается, укрепится в 2023 году, а денежно-кредитная политика будет выверенной и действенной, говорится в ежеквартальном отчете центрального банка, обнародованном в пятницу.

Поставки меди из Индонезии, Перу и Чили несколько затруднены. На прошлой неделе в компании First Quantum Minerals сообщили о приостановке работы медного рудника в Панаме.

Апрельские фьючерсы на медь на SHFE снизились в цене на 1,8%, до 68 300 юаней (9804,20 доллара) за тонну.

Свинец на LME вырос в цене на 0,6%, до 2083 долларов за тонну, алюминий подорожал на 0,2%, до 2340,50 доллара, цинк снизился в цене на 0,5%, до 2948,50 доллара. Олово подешевело на 1,7%, до 25 205 долларов.

Между тем ограничение выработки гидроэлектроэнергии в провинции Юньнань на юго-западе Китая привело к сокращению металлургических мощностей на заводах по производству алюминия и цинка, сообщили местные СМИ.