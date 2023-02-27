МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением, инвесторы предпочитают отказаться от покупки рисковых активов, свидетельствуют данные торгов. Юань обновил двухмесячный минимум в понедельник

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,28%, до 3258,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2124,88 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,26%, до 19958 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,87%, до 2402,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,12%, до 7224,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,11%, до 27423,96 пункта.

Инвесторы негативно отнеслись к азиатским акциями из-за нежелания покупать рисковые активы, приводит Market Watch мнение аналитиков Mizuho Bank.

"Становится все более очевидным, что инфляция и связанные с ней инфляционные ожидания и давление на заработную плату не будут снижаться", — добавили они.

В частности, потребительские цены в Японии выросли на 4% в прошлом году. Показатель стал максимальным с 1990 года, когда по итогам ноября годовая инфляция достигала 4,2%. А затем, по итогам января, годовая инфляция ускорилась до рекордных за 41 год 4,3%.