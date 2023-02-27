МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов. Индексы восстанавливаются после потерь предыдущей недели, влияют на торги и корпоративные новости. Швейцария присоединится к новым санкциям против Роccии

По состоянию на 14.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,82%, до 7 942,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,56%, до 7 299,72 пункта, немецкий DAX — на 1,48%, до 15 435,4 пункта.

На прошлой неделе европейские биржи показали заметное снижение: на 1,6%, 2,2% и 1,8% соответственно. Инвесторы были больше склонны к уходу от риска на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США и рисках рецессии. Влияли на торги и данные финотчетности.

Рост индексов в понедельник поддерживают и корпоративные новости. Так, акции Rolls-Royce дорожают на 6,1% после того, как аналитики Jefferies повысили целевую цену акций компании, Bank of America также повысил целевую стоимость и улучшил рейтинг бумаг до "покупать". Бумаги Shell растут в цене на 1,9%, ранее аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций компании до "покупать".