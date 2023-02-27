МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник показывают рост, следует из данных торгов. В пятницу индексы Уолл-стрит продемонстрировали снижение, при этом внимание сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Швейцария присоединится к новым санкциям против Роccии

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,44%, до 32 970 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 12 059,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 3 993,75 пункта.

В пятницу основные американский фондовые индексы сократились, в том числе технологический индекс NASDAQ упал на 1,7%. В понедельник фьючерсы на американские индексы поднимаются в рамках некоторой коррекции.

В то же время инвесторы продолжают оценивать планы Федрезерва по ключевой ставке. ФРС ужесточает монетарную политику с прошлого года на фоне высокой инфляции, что усилило опасения по поводу рецессии. Несмотря на замедление роста потребительских цен, показатель остается заметно выше целевого уровня. Такие данные дают рынкам основания полагать, что ФРС может держать ставки высокими более продолжительное время.

По данным CME Group, 73,8% аналитиков закладывают новое повышение ставки рефинансирования в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 26,2% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.