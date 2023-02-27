События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,3%
|-2,6%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|3,8%
|4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2022)
|-2,3 млрд австрал. долл
|6,5 млрд австрал. долл
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-3,9%
|1,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь)
|-1,3%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,4%
|1,0%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,9%
|5,9%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|5,9%
|4,7%
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|13:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (январь)
|-89,67 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,7%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (4кв2022)
|3,9%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2022)
|2,9%
|1,5%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|6,8%
|6%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|44,3
|45
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|107,1
|108,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 07.01.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20230227/839921647.html