МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 0,3% -2,6%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 3,8% 4%
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2022) -2,3 млрд австрал. долл 6,5 млрд австрал. долл
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) 0,3% 0,3%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -3,9% 1,5%
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь) -1,3% 0,2%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,4% 1,0%
10:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 0,5%  
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,1% 0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,9% 5,9%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 5,9% 4,7%
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
13:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
15:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (январь) -89,67 млрд долл  
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 0,4%  
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (декабрь) 0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,7%  
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (4кв2022) 3,9%  
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2022) 2,9% 1,5%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 6,8% 6%
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) 44,3 45
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 107,1 108,5

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 07.01.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    

 