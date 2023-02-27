МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Котировки золота остаются у 2-месячного минимума. Как сообщает Reuters, позитивные экономические данные США спровоцировали опасения относительно дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), которое может оказать давление на цены на золото.

Около 12.36 по Гринвичу спот-цены на золото торговались по 1811,60 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума с конца декабря 1806,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX оставались без изменений, на 1817,20 доллара за унцию.

Спот-цены на серебро снизились на 0,1%, до 20,74 доллара за унцию.

"Несмотря на вероятность рецессии, спрос со стороны производителей фотоэлектрических элементов в 2023 году, вероятно, достигнет рекордного максимума", — отметили аналитики Heraeus Precious Metals.

"В 2023 году импорт порошка для серебрения в Китай, вероятно, увеличится на фоне восстановления производственной активности. То, насколько сильно это поддержит котировки золота, будет зависеть от изменения экономических условий в этом году", — добавили аналитики.