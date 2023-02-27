МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФами) под управлением компании "Тинькофф капитал" на Московской бирже, в составе которых есть иностранные активы, возобновятся после решения технических вопросов, таким мнением поделился с РИА Новости вице-президент НАУФОР Илья Ванин. Мосбиржа приостановит торги БПИФами "Тинькофф капитала" с 27 февраля

Московская биржа с 27 февраля приостановила торги пятнадцатью БПИФами под управлением "Тинькофф капитал". В компании заявили, что приостановили торговлю валютными фондами, а из-за санкций ЕС УК "Тинькофф капитал" приступила к реализации инфраструктурных изменений, которые позволят клиентам снова торговать всеми фондами. Ранее "Тинькофф банк" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.

"Сейчас речь идёт о тех бумагах, которые не были заблокированы тогда (речь о блокировке активов иностранными клиринговыми организациями — ред.), так как учитывались в других депозитариях. Очевидно, что потребуется их перевод на неподсанкционные компании, чтобы бумаги опять смогли обращаться. Это займет какое-то время, но, повторюсь, природа этой блокировки в данном случае другая, и, представляется, что она может быть решена в разумные сроки, необходимые для перевода бумаг в другие места хранения", — сказал Ванин.

"В глобальном смысле ситуация прежняя, в конкретном случае БПИФ, которые приостановлены сегодня, начнут торговаться после решения технических вопросов, связанных с хранением бумаг (их перевод в компании, не находящиеся под санкциями)", — отметил он.

Так как риски весьма серьезные, то сейчас компаниям нужно крайне внимательно относиться к созданию таких продуктов, взвешивая соответствующие риски, продолжил эксперт. "Пока новых таких фондов и не появляется. Параллельно Банк России обсуждает с участниками рынка варианты нормативного ограничения на фонды с иностранными ценными бумагами в составе активов", — сказал он.