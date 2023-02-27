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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230227/839923549.html
Российский рынок акций вырос на 1,5 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,50%, до 2241,10... ПРАЙМ, 27.02.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 1,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,50%, до 2241,10 пункта, долларовый РТС подскочил на 3,41%, до 945,29 пункта.