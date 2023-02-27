МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Инфляционные ожидания россиян на год вперед вновь начали расти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,50%, до 2241,10 пункта, долларовый РТС подскочил на 3,41%, до 945,29 пункта.