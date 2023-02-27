МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник растут на фоне отката доллара США, передает Reuters. Тем не менее котировки держатся вблизи 2-месячного минимума на фоне опасений относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки.

Около 15.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1818,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,5%, по 1825,70 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,4% после достижения 7-недельного пика. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

Поддержка для золота расположена около 1806 долларов, однако котировки находятся под давлением на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции и сильных экономических данных, отметил Барт Мелек из TD Securities.

В этом месяце котировки золота поднимались до максимума с апреля 2022 года, однако с тех пор они упали более чем на 7%, поскольку данные указывают на устойчивость экономики США.

Между тем серебро на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 20,77 доллара за унцию. Платина подскочила на 3,7%, до 942,81 доллара за унцию, в то время как палладий подорожал на 3,7%, до 1455,76 доллара за унцию.

Несмотря на сохраняющиеся риски рецессии, отмечается значительный спрос на платину и палладий на физическом рынке в Азии. Кроме того, в России и ЮАР возникли проблемы с производством платины и палладия, что способствует ралли цен на эти металлы, добавил Мелек.