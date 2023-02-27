МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,72%, до 7 935,11 пункта, французский CAC 40 – на 1,51%, до 7 295,55 пункта, немецкий DAX – на 1,13%, до 15 381,43 пункта.

А за прошлую неделю FTSE 100 снизился на 1,6%, CAC 40 – на 2,2%, DAX – на 1,8%. Основной причиной снижения стали опасения инвесторов относительно более жестких действий мировых центробанков на фоне по-прежнему высокой инфляции.

"Инвесторы отмахнулись от опасений по поводу инфляции и процентных ставок, которые мучили рынки на прошлой неделе", — цитирует агентство Франс Пресс инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould).