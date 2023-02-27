МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет после четырехдневного снижения на прошлой неделе, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,3 доллара, или на 0,46%, до 1 825,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,74% — до 20,782 доллара за унцию.

Стоимость золота снижалась четыре дня подряд в течение прошлой недели. Так, золото подешевело на 1,27%, чему в основном способствовали ожидания дальнейшего повышения ставки Федрезервом США. По данным CME Group, 75,3% аналитиков ждут новое повышение ставки ФРС в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Золото чувствительно к действиям ФРС. Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар, что в свою очередь снижает стоимость драгметалла, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.