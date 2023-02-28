МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром умеренно снижается, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Доллар умеренно укрепляется

По состоянию на 7.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,25 доллара, или на 0,23% — до 1 820,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,53% — до 20,683 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынки продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 25,5% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

Регулятор начал цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами повышения.

Золото чувствительно к сигналам по ставке ФРС. Действия регулятора влияют на курс доллара, от которого зависит цена драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар и оказывает давление на золото.