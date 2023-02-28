МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром умеренно снижается, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Купюры американских долларов

Доллар умеренно укрепляется

По состоянию на 7.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,25 доллара, или на 0,23% — до 1 820,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,53% — до 20,683 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 104,81 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На рынки продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике ФРС. По данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 25,5% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

Регулятор начал цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами повышения.

Золото чувствительно к сигналам по ставке ФРС. Действия регулятора влияют на курс доллара, от которого зависит цена драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар и оказывает давление на золото.