Стоимость меди незначительно меняется во вторник утром после роста на процент днем ранее
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром почти не меняется после роста на 1% днем ранее, следует из данных торгов. При этом по итогам февраля стоимость промышленного металла может показать снижение после трех месяцев роста.
По состоянию на 8.00 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,07% — до 4,0115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98%, до 8 802 долларов, алюминия — на 1,18%, до 2 363 долларов, цинка — на 0,83%, до 2 988,5 доллара.
В понедельник стоимость меди подскочила на 1%, при этом с начала месяца цена промышленного металла может показать снижение на 5,1%. До этого медь сильно дорожала три месяца подряд — на 10,9% в январе, 1,9% в декабре и 10,8% в ноябре.
Одним из главных факторов для меди остаются перспективы спроса. Мировые трейдеры оценивают дальнейшие планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке: новое ожидаемое повышение усиливает риски рецессии, которая может ударить по спросу. В то же время поддерживающим фактором остаются прогнозы спроса из Китая, основного мирового потребителя меди, который в январе ослабил карантинные ограничения по коронавирусу.
https://1prime.ru/Financial_market/20230228/839927149.html