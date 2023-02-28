МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром почти не меняется после роста на 1% днем ранее, следует из данных торгов. При этом по итогам февраля стоимость промышленного металла может показать снижение после трех месяцев роста. Золото дешевеет на укреплении доллара и ожиданиях по ставке ФРС США

По состоянию на 8.00 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,07% — до 4,0115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98%, до 8 802 долларов, алюминия — на 1,18%, до 2 363 долларов, цинка — на 0,83%, до 2 988,5 доллара.

В понедельник стоимость меди подскочила на 1%, при этом с начала месяца цена промышленного металла может показать снижение на 5,1%. До этого медь сильно дорожала три месяца подряд — на 10,9% в январе, 1,9% в декабре и 10,8% в ноябре.

Одним из главных факторов для меди остаются перспективы спроса. Мировые трейдеры оценивают дальнейшие планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке: новое ожидаемое повышение усиливает риски рецессии, которая может ударить по спросу. В то же время поддерживающим фактором остаются прогнозы спроса из Китая, основного мирового потребителя меди, который в январе ослабил карантинные ограничения по коронавирусу.