МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань укрепился после того как накануне доллар США снизился против других основных валют, передает Reuters. Участники рынка ожидают, что выходящие на этой неделе данные покажут сильное восстановление активности в производственном секторе Китая, и это также поддерживает юань.

В понедельник доллар отступил от максимума за семь недель после выхода данных, показавших более существенное, чем ожидалось, сокращение продаж товаров длительного пользования в США. Этот отчет ослабил ожидания агрессивного ужесточения политики ФРС.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединной курс доллара к юаню на уровне 6,9572. На континентальном рынке пара открылась на 6,9515, а на момент написания статьи торговалась по 6,9364.

По словам аналитиков Maybank, теперь инвесторы переключат внимание на выходящий на этой неделе индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая, а также на сессию Всекитайского собрания народных представителей, на которой будет определен целевой уровень роста экономики и меры, направленные на его достижение.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что PMI укажет на продолжение роста активности в феврале.

"В этом году власти Китая сосредоточили внимание на развороте экономики к росту, поэтому мы ожидаем, что усиление стимулирования и свидетельства восстановления экономики поддержат юань", — говорят аналитики Maybank.

Одним из свидетельств восстановления китайской экономики стали результаты опроса, указавшие на сильный рост продаж на первичном рынке жилья в феврале после сокращения в январе.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 104,773 от уровня закрытия пятницы 104,673. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9532.