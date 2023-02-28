МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть стабилизировались в ходе азиатской сессии вторника. Как сообщает Reuters, поддержка со стороны надежд на восстановление экономики Китая нивелирует беспокойство относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Около 04.43 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent, экспирация которых произойдет по окончанию сессии вторника, торговались с повышением на 14 центов, по 82,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы, более активно торгующиеся контракты, подорожали на 17 центов, до 82,21 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 21 цент, до 75,89 доллара за баррель.

По итогам февраля котировки Brent и WTI могут снизиться на 2,2% и 3,8% соответственно. Для нефти WTI это может стать четвертым месячным снижением подряд.

Поддержку ценам оказывают ожидания восстановления спроса в Китае. Рынок будет следить за ключевыми данными по экономике Китая, которые выйдут в ближайшие два дня. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что производственная активность в Китае, который является второй крупнейшей экономикой мира, в феврале выросла.

"Восстановление экономики Китая поспособствует росту спроса на сырьевые товары. Больше всего от этого может выиграть нефть", — говорят аналитики JPMorgan.

Аналитики банка не стали менять прогноз средней цены на нефть Brent в 2023 году, оставив его на уровне 90 долларов за баррель.

Тем не менее потенциал роста цен ограничен на фоне перспектив дальнейшего повышения процентных ставок в США. Согласно опубликованным в понедельник данным, новые заказы на товары длительного пользования в США в январе выросли сильнее чем ожидалось, а член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Филип Джефферсон заявил, что инфляция в секторе услуг является "устойчиво высокой".

"Данные указывают на более высокую, чем ожидалось, инфляцию, и на этом фоне возникают опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок", — говорят аналитики ANZ.

Внимание участников рынка переключается на еженедельные данные по запасам. Позже во вторник выйдет отчет Американского института нефти (API), а в среду последуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 18-24 февраля увеличились на 400 000 баррелей. Если оценка верна, запасы выросли по итогам десятой недели подряд.

Семь опрошенных аналитиков также полагают, что запасы бензина выросли на 700 000 баррелей. Запасы дистиллятов, как считают аналитики, сократились на 500 000 баррелей.

Любые признаки укрепления спроса могут поспособствовать росту цен на нефть WTI выше максимума прошлой недели 77,51 доллара за баррель, отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.