МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Депозитарные расписки "Русагро" (ROS AGRO PLC) войдут с 17 марта в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, а в базу расчета индекса акций широкого рынка Московской биржи — акции компаний ДЭК, ИСКЧ, "ВУШ Холдинг" и обыкновенные акции ТГК-2, говорится в сообщении торговой площадки. ADNOC Gas установила цены на акции, размещенные на бирже Абу-Даби

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 17 марта 2023 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут депозитарные расписки иностранного эмитента ROS AGRO PLC", — указывается в сообщении.

"База расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "ДЭК", обыкновенных акций ПАО "ИСКЧ", обыкновенных акций ПАО "ТГК-2" и обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг". База расчета индекса голубых фишек останется без изменений. В базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6", — отмечается там же.

Кроме того, в базу расчета отраслевого индекса металлов и добычи войдут обыкновенные акции компании "Эн+ Груп", в отраслевой индекс электроэнергетики будут включены обыкновенные акции ДЭК и обыкновенные акции ТГК-2, а в отраслевой индекс потребительского сектора войдут акции ИСКЧ и акции компании "ВУШ Холдинг".

В то же время обыкновенные акции ПАО "Детский мир" покинут индекс Мосбиржи, индекс РТС, индекс средней и малой капитализации, индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс потребительского сектора, добавляется в сообщении.