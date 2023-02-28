МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует 3 марта разместить выпуск биржевых облигаций объемом около 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Депозитарные расписки "Русагро" войдут в базу расчета индексов двух бирж

Выпуск серии 001Р-07 с погашением в декабре 2029 года будет включать в себя примерно 14 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей и предполагать выплату квартальных купонов по ставке 9,85% годовых. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения биржевых облигаций в дату окончания 24-го купонного периода — 12 февраля 2029 года.

Холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком", входящей в тройку крупнейших мобильных операторов РФ. Позже группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с гендиректором Александром Торбаховым объявила, что заключила соглашение о выкупе компании за 130 миллиардов рублей.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в начале февраля сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов. Выкуп, по его словам, может произойти в течение одного-двух месяцев.

Veon позднее подтвердил, что передача компании "Вымпелком" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.