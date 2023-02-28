МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в понедельник подскочили примерно на 7% на фоне прогнозов более высокого, чем ожидалось, спроса на этой неделе, а также ввиду сокращения добычи в этом месяце. Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне августа 2021 года

За последние четыре сессии цены на газ в США взлетели примерно на 31% отчасти из-за увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Среди других причин столь резкого роста цен — прогнозы более холодной погоды на следующей неделе.

Увеличению экспорта СПГ поспособствовало частичное возобновление работы СПГ-терминала Freeport в Техасе. Терминал не работал с июня 2022 года из-за пожара.

Поставки трубопроводного газа на терминал Freeport в понедельник могли составить 0,8 млрд кубических футов, согласно данным Refinitiv Eikon. При этом терминал способен сжижать до 2,1 млрд кубических футов газа в день.

Во Freeport заявляют, что поставки трубопроводного газа на терминал могут достичь 2,0 млрд кубических футов в день в ближайшие несколько недель. Некоторые аналитики полагают, что терминал выйдет на полную мощность не раньше конца апреля.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию понедельника с повышением на 18,3 цента, или 7,2%, по 2,731 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на максимуме с 27 января.

Тем не менее с начала года цены на газ упали примерно на 39% после роста на 20% за 2022 год. Назван объем подачи российского газа через Украину 28 февраля

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в феврале составляет 97,5 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. Некоторые производители сократили число действующих буровых установок из-за падения цен на газ. Кроме того, сильные морозы в феврале привели к замерзанию скважин на некоторых месторождениях.

Согласно метеопрогнозам, в США до 14 марта прогнозируется более холодная, чем обычно, погода, однако в период с 27 февраля по 2 марта температуры воздуха могут превышать норму.

Несмотря на прогнозы холодной погоды, в Refinitiv ожидают, что спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе сократится до 120,8 млрд кубических футов в день против 121,1 млрд кубических футов на этой неделе.

Тем не менее оценка спроса на следующей неделе была повышена по сравнению с прогнозом, сделанным в пятницу.