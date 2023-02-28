МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100 в начале торгов во вторник снижается, передает Reuters. Лидерами снижения в составе индекса стали бумаги Ocado, опубликовавшей слабые годовые результаты. Тем не менее рост котировок управляющей компании St James's Place на фоне годовой прибыли выше ожиданий помог ограничить спад ключевого индекса.

К 08.23 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,4% после роста на 0,7% в начале недели.

Акции Ocado упали на 7,3% после того, как онлайн-супермаркет и технологическая группа отчиталась о более крупном, чем ожидалось, годовом убытке.

Акции St James's Place выросли на 3,6% — британская компания отчиталась о росте годовой прибыли благодаря притоку новых клиентов, стремившихся защититься от высокой инфляции и геополитических рисков.

Индекс среднего бизнеса FTSE 250, в большей степени ориентированный на внутренний рынок, снизился на 0,3%. Давление на индекс оказали бумаги крупнейшего британского поставщика стройматериалов Travis Perkins, упавшие на 5,1% после того, как компания отчиталась о 16%-ном снижении годовой прибыли.