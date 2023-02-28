МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов на нейтральном внешнем фоне, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Юрист рассказал, для каких фондов БПИФ "Тинькофф" нужна смена УК

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.12 мск рос на 0,51% — до 2252,56 пункта, долларовый РТС — на 0,31%, до 948,26 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,83% — до 82,72 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ

Ранее во вторник Мосбиржа сообщила, что депозитарные расписки "Русагро" (Ros Agro Plc) с 17 марта войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, а в базу расчета индекса акций широкого рынка Московской биржи — акции компаний ДЭК, ИСКЧ, "ВУШ Холдинг" и обыкновенные акции ТГК-2.

К текущему моменту акции ИСКЧ растут на 7,19%, расписки "Русагро" — на 1,55%. "Велес Капитал" рассказала о работе в условиях санкций США

Также в лидерах роста – акции "Распадской" (+2,38%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 1,33%, обыкновенные акции – на 1,74%), акции "Юнипро" (+1,72%), расписки HeadHanter (+1,58%), акции "Совкомфлота" (+1,52%), "Ренессанс Страхования" (+1,48%) и расписки ЦИАНа (+1,4%).

При этом расписки TCS Group ("Тинькофф"), которые в понедельник падали в цене почти на 12,5%, во вторник к текущему моменту растут на 1,32%.

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем нейтральную динамику после бурного роста накануне. Внешний фон нейтральный", — говорят аналитики "Цифра брокер".

Далее на неделе укрепление доллара будет негативно влиять на сырьевые товары, что, вероятно, будет сдерживать рост российских акций, предполагают в свою очередь аналитики Альфа-банка.

"В феврале российский фондовый рынок попытался подрасти и обновил локальные пики по индексам Мосбиржи и РТС не в последнюю очередь благодаря акциям Сбербанка и надеждам на возвращение эмитента к публикации более полной финансовой отчетности и выплате дивидендов. Подняться значительно выше биржам, однако, мешали ожидания новых санкций в преддверии годовщины разгара украинского конфликта, которые увели на минимумы с апреля 2022 года в том числе рубль", — комментирует итоги февраля Елена Кожухова из "Велес Капитала".