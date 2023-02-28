МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) приостановила выдачу варрантов на российские цветные металлы со своих складов, зарегистрированных в США, в связи с введением тарифов на российский металл со стороны США, следует из пресс-релиза биржи. Депозитарные расписки "Русагро" войдут в базу расчета индексов двух бирж

"После объявления властями США 24 февраля 2023 года о введении дополнительных тарифов в размере 200% на некоторые алюминиевые изделия и изделия из алюминия, произведенные в России и третьих странах, и повышении до 70% тарифов на определенные алюминиевые изделия российского происхождения, а также другие металлы (включая медь, свинец и никель), объявляется немедленная приостановка выдачи варрантов, применимых только к складам LME, расположенным в США, на любой новый первичный алюминий, медь, свинец, никель или алюминиевый сплав", — говорится в сообщении.

Биржа уточняет, что в настоящее время на складах в США нет российского первичного алюминия, меди, свинца и никеля, однако имеется российский NASAAC (контракт на алюминиевый сплав, который отражает производство и потребление алюминия в Северной Америке). Соответственно, LME приостанавливает использование варрантов на него для использования в расчетах по фьючерсам LME NASAAC.

"Во избежание сомнений, никаких дальнейших изменений в выдаче варрантов на российские металлы на складах за пределами США не вносится", — говорится в заявлении LME.

В пятницу на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором сообщается, что США с 10 марта 2023 года вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России, а также аналогичную пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ с 10 апреля. В документе также отмечается, что США исключат 200%-ный тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину.