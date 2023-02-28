МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Во вторник фьючерсы на пшеницу в США торгуются в боковом тренде, вблизи 17-месячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, дожди, прошедшие в некоторых частях сельскохозяйственного пояса США, где выращивается озимая пшеница, а также оптимизм в отношении перспектив зерновой сделки оказывают давление на рынок.

В феврале котировки пшеницы потеряли более 7%, снижаясь 5-й месяц подряд. Цены на кукурузу и сою потеряли 5,5% и 2% соответственно, нацеливаясь на первое месячное снижение за последние пять месяцев.

В 12.17 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 7,09 доллара за бушель. В понедельник котировки упали до минимума с сентября 2021 года на отметке 7,05 3/4 доллара.

Фьючерсы на кукурузу снизились в цене на 0,2%, до 6,42 1/4 доллара за бушель, ранее упав до минимума с 8 декабря на уровне 6,41 1/4 доллара. Соя торговалась с понижением на 0,7%, до 15,02 доллара за бушель.

"Возможно, негативная ценовая динамика связана с обильным предложением, которое отчасти связано с резким увеличением экспорта из России", — сказали в Commerzbank, описывая ситуацию на рынке за последние две недели.

Ожидания того, что в ближайшие недели зерновая сделка будет продлена, оказывают понижательное давление на кукурузу и пшеницу. Срок действия сделки, подстегнувшей конкурентную борьбу за поставщиков пшеницы и кукурузы, истекает в марте.

Дожди в засушливых районах Великих равнин также улучшают состояние посевов твердой краснозерной озимой пшеницы.

Экспортный спрос на американские зерновые снизился, несмотря на российско-украинский конфликт, в котором участвуют крупнейшие мировые поставщики сельхозкультур.

Согласно опубликованным в понедельник прогнозам Imea, за счет благоприятной погоды сев кукурузы второго урожая 2022-2023 сельскохозяйственного года в бразильском штате Мату-Гросу будет выполнен примерно на 20%.