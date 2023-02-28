МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доллар США во вторник стабилизировался после снижения днем ранее, отметившись существенным ростом против японской иены и нацелившись на первое с сентября укрепление по итогам месяца, сообщает Reuters.

Ралли доллара набрало обороты в последние недели, поскольку позитивные экономические данные США привели к росту ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система будет вынуждена осуществлять более агрессивное повышение процентных ставок, чем ожидалось ранее.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, на момент написания статьи оставался без изменений относительно уровня закрытия предыдущего дня, на отметке 104,7, нацелившись на рост более чем на 2,5% по итогам месяца. Это будет первый месячный рост с сентября.

"Доллар восстанавливается, что полностью оправдывается данными за январь, которые поступают в течение февраля", — говорит Рэй Аттрилл, аналитик National Australia Bank.

"Я думаю, мы живем от одним ключевых данных до других. Следующий шаг доллара будет зависеть от того, какую картину будут рисовать февральские данные в марте", — добавляет он.

Доходность гособлигаций США тоже выросла, причем доходность чувствительных к темпам инфляции двухлетних бумаг вернулась к максимумам за три с половиной месяца.

Доллар отметился значительным ростом против японской иены. Пара доллар/иена торговалась с повышением на 0,4%, по 136,78, что является более чем двухмесячным максимумом.

Политика Банка Японии направлена на сдерживание роста доходности японских гособлигаций, поэтому японская иена чувствительна к динамике доходности долговых бумаг других стран. Будущий управляющий центрального банка Кадзуо Уэда на текущей неделе заявил, что пока преждевременно комментировать возможные изменения в политике регулятора.

Будущий заместитель управляющего Сюнъити Утида во вторник отверг вероятность пересмотра сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время.

"Первые сигналы со стороны Уэды говорят о том, что он не спешит (вносить изменения в политику центрального банка), и пока его позиция остается неизменной, рост доходности (гособлигаций других стран) будет оказывать давление на иену", — отметил Джон Харди, глава отдела валютной стратегии Saxo.

Иена также упала до минимума за два с половиной месяца против евро и британского фунта.

Тем временем фунт продолжил расти против доллара. Пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,24%, по 1,2092.

В понедельник пара фунт/доллар выросла на 1%, после того как Великобритания и ЕС объявили о новом соглашении, регулирующем торговлю с Северной Ирландией после Вrexit, которое известно как "Виндзорская концепция".

Это соглашение улучшило перспективы экономики Великобритании после Вrexit, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что оно проложит дорогу для новой главы в отношениях между Лондоном и ЕС.

Пара евро/доллар торговалась без особых изменений, по 1,0611, после того как на предыдущей сессии она выросла на 0,6% на этих новостях.

Единая европейская валюты частично отыграла понесенные ранее потери после превзошедших прогнозы данных по инфляции во Франции, которые привели к росту доходности краткосрочных гособлигаций еврозоны до максимальных уровней как минимум за десять лет.

Кроме того, доллар вырос на 0,5% против шведской кроны после выхода официальных данных, которые показали, что состояние экономики Швеции в 4-м квартале 2022 года было куда хуже, чем считалось ранее.