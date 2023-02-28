Объем акций в обращении на Мосбирже упал в шесть раз за год, объемы торгов — почти вдвое
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем акций в свободном обращении на Московской бирже за год упал в шесть раз, объемы торгов — менее чем в два раза, сообщил глава набсовета биржи Сергей Швецов.
"Сегодня это ориентация на внутреннего инвестора. Это единственная возможная стратегия для привлечения публичного капитала. Это касается акций и облигаций. Во free-float что произошло в результате этого разделения? Free-float, оставшийся внутри страны, те акции, которые могут обращаться на Московской бирже — это примерно меньше 20% от того free-float, который был год назад", — сказал он на форуме по корпоративному управлению.
"С точки зрения инвесторской базы, глубины рынка, мы потеряли практически всех иностранцев. Оставшаяся часть, которая в шесть раз меньше, чем совокупная до этого, делится поровну между физическими лицами и российскими институциональными инвесторами. При этом видим активность физических лиц с точки зрения 2022 года. И если во free-float мы потеряли в шесть раз, то в оборотах торгов мы потеряли менее, чем в два раза", — подчеркнул он.
По его мнению, ликвидность рынков сохраняется и благодаря банковскому сообществу, брокерскому и тем технологическим возможностям, которые предоставляет Московская биржа.
Он также добавил, что значительная часть инвесторов, которая год назад играла еще в иностранные акции, она сегодня переключилась на российский рынок.
Швецов отметил, что ранее на бирже в торгах участвовало 2,6 миллиона активных инвесторов — инвесторов-физических лиц, которые совершали сделку хотя бы один раз в месяц. Сейчас их число составляет 2,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/Financial_market/20230228/839936056.html