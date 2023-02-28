МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем акций в свободном обращении на Московской бирже за год упал в шесть раз, объемы торгов — менее чем в два раза, сообщил глава набсовета биржи Сергей Швецов. Минфин ожидает указ об обязанности выпуска замещающих бондов

"Сегодня это ориентация на внутреннего инвестора. Это единственная возможная стратегия для привлечения публичного капитала. Это касается акций и облигаций. Во free-float что произошло в результате этого разделения? Free-float, оставшийся внутри страны, те акции, которые могут обращаться на Московской бирже — это примерно меньше 20% от того free-float, который был год назад", — сказал он на форуме по корпоративному управлению.

"С точки зрения инвесторской базы, глубины рынка, мы потеряли практически всех иностранцев. Оставшаяся часть, которая в шесть раз меньше, чем совокупная до этого, делится поровну между физическими лицами и российскими институциональными инвесторами. При этом видим активность физических лиц с точки зрения 2022 года. И если во free-float мы потеряли в шесть раз, то в оборотах торгов мы потеряли менее, чем в два раза", — подчеркнул он.

По его мнению, ликвидность рынков сохраняется и благодаря банковскому сообществу, брокерскому и тем технологическим возможностям, которые предоставляет Московская биржа.

Он также добавил, что значительная часть инвесторов, которая год назад играла еще в иностранные акции, она сегодня переключилась на российский рынок.

Швецов отметил, что ранее на бирже в торгах участвовало 2,6 миллиона активных инвесторов — инвесторов-физических лиц, которые совершали сделку хотя бы один раз в месяц. Сейчас их число составляет 2,3 миллиона человек.