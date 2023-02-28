МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на сохраняющихся опасениях относительно действий мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,56%, до 32706,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,09%, до 11456,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,2%, до 3974,1 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать риски дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанков в условиях по-прежнему высокой инфляции. По словам рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), которого цитирует агентство Франс Пресс, стоит ожидать, что решения центробанков по ставкам продолжат диктовать движения на рынке, а затем инвесторы обратят внимание на отчетность.

"В последнее время наблюдается токсичная комбинация – процентные ставки растут, а ожидания по отчетности (компаний – ред.) снижаются", — сказал О'Хэйр.

Инвесторы также обратили внимание на статистику, опубликованную во вторник. Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов. Прогнозировался рост показателя.