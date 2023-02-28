МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,54% и на 1,24% за месяц, следует из данных Московской биржи. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,54%, до 2253,16 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,1%, до 946,23 пункта. Разница в динамике объясняется ростом доллара на 37 копеек, до 74, 97 рубля.

По итогам февраля индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, а РТС на фоне ощутимого роста курса доллара к рублю упал на 5,49%.