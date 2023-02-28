Российский рынок акций вырос на 0,5 процента за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 0,5 процента за сессию и на 1,2 процента за месяц
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,54% и на 1,24% за месяц, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,54%, до 2253,16 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,1%, до 946,23 пункта. Разница в динамике объясняется ростом доллара на 37 копеек, до 74, 97 рубля.
По итогам февраля индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, а РТС на фоне ощутимого роста курса доллара к рублю упал на 5,49%.