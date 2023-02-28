МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ во вторник снизились в цене примерно на 2% с 30-дневного максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии, сообщило агентство Reuters. Котировки оказались под давлением ввиду прогнозов более теплой погоды и боле низкого спроса на отопление в течение следующих двух недель, чем ожидалось ранее.

Котировки снижаются, несмотря на сокращение добычи природного газа в этом месяце и увеличение поставок СПГ ввиду постепенного восстановления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе.

Поставки трубопроводного газа на терминал Freeport во вторник, вероятно, составят 0,8 млрд кубических футов, согласно данным Refinitiv Eikon. При этом терминал способен сжижать до 2,1 млрд кубических футов газа в день.

Совокупный объем поставок природного газа на СПГ-терминалы США в феврале подскочил к 12,8 млрд кубических фунтов против 12,3 млрд кубических футов в январе. В марте 2022 года, до приостановки работы СПГ-терминала Freeport, этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубических футов.

Семь крупных СПГ-терминалов в США, включая Freeport, в совокупности способны сжижать 13,8 млрд кубических футов природного газа в день.

Около 14.26 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 4,9 цента, или 1,8%, до 2,682 доллара за млн БТЕ. В понедельник котировки закрылись на максимуме с 27 января.

Ближайшие фьючерсы на природный газ нацелены снизиться по итогам февраля на 1% после падения на 40% в январе и на 35% в декабре. Котировки нацелены продемонстрировать снижение по итогам трех месяцев подряд впервые с декабря 2021 года.

Несмотря на прогнозы холодной погоды, в Refinitiv ожидают, что спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе сократится до 119,6 млрд кубических футов в день против 120,4 млрд кубических футов на этой неделе.