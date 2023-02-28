МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером перешла к росту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 12,7 доллара, или на 0,7%, — до 1 837,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,47% — до 21,098 доллара за унцию.

Ранее, утром и днем вторника, стоимость золота снижалась в пределах 0,6% на фоне укрепляющегося доллара, пока рынки ожидали статистику из США.

Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов, хотя прогнозировался рост показателя. После выхода этих данных доллар перешел к снижению, а золото — к росту, так как ослабление доллара делает драгметалл более доступным для покупки в другой валюте.

Также рынки пребывают в ожидании статистики американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который в среду опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в феврале увеличился до 48,5% с 49% в январе.