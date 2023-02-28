МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снизились во вторник, однако все три индекса продемонстрировали второй подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,74%, до 7 876,28 пункта, французский CAC 40 – на 0,38%, до 7 267,93 пункта, немецкий DAX – на 0,11%, до 15 364,14 пункта.

А за февраль FTSE 100 увеличился на 1,35%, CAC 40 – на 2,62%, DAX – на 1,57%. В январе все три индекса также выросли.

"Европейские рынки завершили позитивный месяц в невыгодном положении после того как предварительные данные об инфляции во Франции и Испании оказались выше прогнозов", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в феврале ускорилась до 6,2% с 6% месяцем ранее при прогнозе в 6,1%. А годовая инфляция в Испании, по предварительным данным, ускорилась до 6,1% с 5,9% в январе, ожидалось ее замедление до 5,7%.