МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Американские платежные гиганты Visa и Mastercard откладывают планы по созданию новых партнерств с криптовалютными компаниями после громких скандалов с крахом ряда криптоплощадок, пошатнувших веру в отрасль. Об этом сообщили агентству Reuters источники.

В 2022 году криптоиндустрия получила сокрушительный удар — банкротства крупнейших компаний FTX и BlockFi потрясли инвесторов и усилили контроль за сектором со стороны регулирующих органов.

Visa и Mastercard решили отложить запуск некоторых продуктов и услуг, связанных с криптовалютами, до улучшения рыночных условий и нормативно-правовой базы, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер.

"Недавние громкие неудачи в криптовалютном секторе являются важным напоминанием о том, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем криптовалюты станут частью основных платежей и финансовых услуг", — заявил представитель Visa.

Однако это не меняет криптовалютную стратегию, компания продолжает уделять внимание этой сфере, добавил представитель.

"Наши усилия по-прежнему сосредоточены на технологии блокчейна и на том, как ее можно применить для решения существующих проблем и создания более эффективных систем", — сообщил представитель Mastercard.

Карточные компании, которые получают небольшой процент от долларовой стоимости обрабатываемых ими транзакций, ранее объявили о многочисленных партнерствах с криптовалютными компаниями и создали специальные команды для изучения технологии блокчейна.

Mastercard стала сотрудничать с криптобанком Nexo в апреле, чтобы запустить то, что она назвала первой в мире платежной картой, обеспеченной криптовалютой.

В ноябре Visa разорвала свои глобальные соглашения по кредитным картам с FTX, всего через месяц после объявления о расширении партнерства с биржей.

Карточная компания American Express заявила в 2021 году, что в будущем рассмотрит возможность использования криптовалют в качестве возможного варианта погашения бонусных баллов.

Но она не рассматривает криптовалютные токены в качестве стратегического приоритета в ближайшей перспективе, сообщил источник.

"В ближайшей перспективе мы не считаем, что криптовалюты заменят наши основные платежные и кредитные услуги", — сообщил представитель AmEx по электронной почте, добавив, что компания продолжает изучать жизнеспособные варианты использования технологии.