МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в марте роста российского рынка акций и снижения курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за месяц вырастет на 4,5%, до 2355 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 84 долларов за баррель, а курс евро на форексе — около 1,06 доллара, стоимость золота останется немного выше 1800 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,57% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара в марте повысится на 8 копеек, до 75,05 рубля, евро — на 58 копеек, до 80,03 рубля, юаня – на 10 копеек до 10,88 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Март чреват высокой волатильностью, и это обусловлено тем, что отыгрываются ожидания – весной традиционно начинается охота на годовой дивиденд, рассуждает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global. "В марте традиционно разгорается сезон финансовой отчетности компаний за предыдущий год. В этом году в марте также ожидается публикация корпоративных отчетов, хотя их количество снизится, как и объем раскрываемой информации", — добавляет он.

Страхи инвесторов относительно реализации геополитических шоков, способствовавшие повышенной нервозности на рынках в конце февраля, не оправдались, отмечает в качестве позитива Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"И хотя внешний фон не позволяет пока говорить об уверенном росте с текущих уровней, сезонно начало весны – благоприятное время для "быков", — добавляет он.

Федрезерв США сохраняет жесткую риторику и намерен продолжить повышать размер базовой процентной ставки и сокращать баланс за счет продажи активов, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Если еще в начале года рынок в среднем ожидал увидеть максимум по базовой процентной ставке ФРС в текущем году на уровне 5% годовых, то сейчас рыночные ожидания приблизились к отметке 5,5%", — добавляет он.

На фоне остановившегося в США замедления инфляции и снизившегося до минимума с 1969 года уровня безработицы на мировом рынке заметно усилились опасения более жестких действий ФРС, предупреждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Особое внимание инвесторы в марте обратят на публикацию февральской статистики по рынку труда и инфляции, которая даст сигналы о возможных исходах заседания ФРС 22 марта. Ряд "ястребов" регулятора уже призывает к возврату к повышению ставки шагом в 0,5 процентного пункта (против 0,25 ранее), и при реализации такого сценария спрос на рисковые активы в мире может существенно ослабеть", — добавляет он.

Если повышение ставки ФРС в итоге составит 0,25 процентного пункта, то рынки, вероятно, встретят это решение с заметным оптимизмом, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион"

РУБЛЬ ОКАЖЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Влияние геополитических рисков несколько снизится, что ослабит спекулятивное давление на рубль, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Экспортные поступления, несмотря на их сокращение, пока продолжат перевешивать спрос со стороны импорта, что способно удерживать доллар от сильных движений. Постепенное оживление китайской экономики в отсутствие дальнейшего обострения отношений с США позволит китайской валюте чуть окрепнуть к доллару. Юань в марте, по нашим оценкам, останется в диапазоне 10,5-11 рублей, тяготея к его верхней границе", — добавляет он.

Рубль на фоне дальнейшей экономической неопределенности, вероятно, останется под давлением, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

В России, с одной стороны, наблюдается рост инфляционных ожиданий, с другой — экономическая динамика и развитие инфляционных процессов скорее соответствуют базовому прогнозу, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря о факторах курсообразования рубля. "В этой ситуации вероятно сохранение жесткой риторики ЦБ РФ, однако повышение ключевой ставки представляется не самым вероятным сценарием", — добавляет он. Раскрыта самая большая угроза Европе на газовом рынке

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Есть шансы на то, что индекс Мосбиржи наконец окончательно вышел из узкого коридора 2150–2250 пунктов, и начнется его рост, полагает Ващенко из Freedom Finance Global. "Я ожидаю, что целью роста индекса будет отметка 2400 пунктов", — добавляет он.

Снятие санкционной неопределенности может поддержать коррекционный рост индекса Мосбиржи в сторону 2300 пунктов, но пока риски введения дополнительных санкций сохраняются, и рынок, вероятно, не сможет закрепиться выше этой отметки, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Опасения по поводу февраля были гиперболизированы, и к закрытию месяца уже имеем выкуп глубокой просадки и мощную техническую формацию наверх. В марте ожидаем более уверенного роста индекса Мосбиржи, и в отсутствие внешних шоков планка 2300 пунктов вряд ли теперь устоит", — считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Можно ожидать подъем по широкому спектру бумаг. Хуже рынка могут оказаться акции компаний производителей цветных и драгоценных металлов на фоне негативной динамики цен на товарных рынках", — ожидает Ващенко из Freedom Finance Global.

В марте наименее консервативные инвесторы начнут активно учитывать сценарий стабилизации ситуации в экономике и улучшения тональности корпоративных новостей, в первую очередь, по финансовым показателям и дивидендам, рассчитывает Локтюхов из Промсвязьбанка

"Мы рассчитываем на подтверждение готовности Сбербанка вернуться к выплате дивидендов после публикации отчетности по МСФО, ждем ясности по дивидендам от МТС. Полагаем, что внутренние секторы во главе с финансовым сектором и hi-tech ("Яндекс", Группа "Позитив", Ozon) в марте могут вновь показать динамику "лучше рынка", — говорит он.

"Тактически интересен ряд "фишек" потребсектора ("Магнит", Fixprice), транспорта, где выделяем в первую очередь "Совкомфлот", электроэнергетики (ОГК-2, "Мосэнерго", "Интер РАО"). Из сырьевых бумаг мы по-прежнему предпочитаем металлургов, в первую очередь сталелитейный сектор (ММК, "Северсталь", "Мечел", ТМК), а также "Сургутнефтегаз" и "Фосагро", — добавляет Локтюхов.

Не исключено сохранение интереса к акциям производителей угля: "Мечелу" и "Распадской" на фоне высокого спроса на их сырье в том числе со стороны Китая, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "К акциям нефтяного сектора в целом скорее стоит подходить с повышенной осторожностью, при этом исключением могут стать "Новатэк" и "Роснефть", — добавляет она.