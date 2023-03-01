МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары отыграли понесенные в начале сессии среды потери при поддержке сильных данных Китая. При этом австралийский доллар не отреагировал на обеспокоенность инвесторов состоянием экономики Австралии, в которой инфляция и повышение процентных ставок сдерживают потребление, сообщает Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась до 0,6739, восстановившись от достигнутого в начале сессии двухмесячного минимума 0,6695. Снижение пары спровоцировали данные, показавшие, что в конце прошлого года рост экономики Австралии замедлился.

Поддержка пары находится на минимуме января 0,6689, а сопротивление — на скользящей средней за 200 дней 0,6796.

Австралийский доллар часто реагирует на данные Китая — крупнейшего импортера сырьевых товаров из Австралии.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,6195 после роста на предыдущей сессии до 0,6208. Поддержка пары расположена на 0,6179.

Вышедшие в среду данные показали, что активность в производственном секторе Китая в феврале росла самым быстрым темпом за десять лет, а в сфере услуг также наблюдался существенный рост. Эти данные поддержали валюты Австралии и Новой Зеландии, находящиеся в последние недели под давлением ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

Инвесторы следят за сессиями Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета, на которых будут определены экономические цели этого года и меры государственной поддержки.

По мнению экономиста ANZ Реймонда Еуна, целевой уровень роста ВВП в этом году составит 5,5%. Если цель будет достигнута, то в среднем за два года рост составит около 4%, то есть будет ниже, чем до пандемии.

"Властям Китая необходимо более активно поддерживать сектор недвижимости, не только помогая застройщикам, но и стимулируя спрос на жилье, а также восстанавливая доверие инвесторов", — сказал Еун.

После выхода данных по ВВП Австралии доходность трехлетних австралийских облигаций снизилась на 12 базисных пунктов, до 3,506%, а десятилетних — на десять базисных пунктов, до 3,8%.