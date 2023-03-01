МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром слабо меняется, оставаясь на уровне в 1837 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. В ФРС заявили о приверженности к снижению инфляции в США до целевого уровня

По состоянию на 8.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,3 доллара, или на 0,02% — до 1837 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 21,175 доллара за унцию.

На стоимость золота продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике Федрезерва. По данным CME Group, 76,7% аналитиков ожидают новое повышение ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 23,3% ожидают увеличение уже на 50 базисных пунктов.

Золото чувствительно к действиям ФРС и планам регулятора по учетной ставке. Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар, что в свою очередь снижает стоимость драгметалла, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.