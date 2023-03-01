МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром слабо меняется, оставаясь на уровне в 1837 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.
По состоянию на 8.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,3 доллара, или на 0,02% — до 1837 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 21,175 доллара за унцию.
На стоимость золота продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике Федрезерва. По данным CME Group, 76,7% аналитиков ожидают новое повышение ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 23,3% ожидают увеличение уже на 50 базисных пунктов.
Золото чувствительно к действиям ФРС и планам регулятора по учетной ставке. Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар, что в свою очередь снижает стоимость драгметалла, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.